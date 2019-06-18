مرشح رئاسي مصري سابق ينعي محمد مرسي

القاهرة/ الخليج 365- نعى المرشح السابق لرئاسيات مصر حمدين صباحي، الاثنين، الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. وقال صباحي وهو أحد أبرز معارضي مرسي على صفحته بموقع فيسبوك "إنا لله وانا إليه راجعون ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقيت خبر وفاة محمد مرسي". Advertisements وأضاف: "أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته في واسع جنته وأن يبارك في حسناته ويتجاوز عن سيئاته وأن يلهم أسرته وأحبائه جميل الصبر". وفي وقت سابق أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة. وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة توفي علي إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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