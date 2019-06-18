"البرلمان المصري بالخارج" ناعيا مرسي: أفضل مناضل من أجل الحرية

القاهرة/ الخليج 365

نعى البرلمان المصري الموازي بالخارج، الإثنين، وفاة أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته، واصفا إياه بأنه " أفضل مناضل من أجل الحرية".

وقال البرلمان، في بيان: "بمزيد من الحزن والأسى ينعى البرلمان بالخارج إلى الشعب المصرى وللعالم العربي والإسلامي نبأ استشهاد الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعى المنتخب".

وأضاف: "وافته المنية أثناء إحدي جلسات المحاكمات الباطلة بعد الإهمال الطبي المتعمد لعدة سنوات، والقتل البطئ بمنع الدواء والعلاج".

وتابع: "ننعي إلى "كل أحرار العالم استشهاد أفضل مناضل من أجل الحرية والشرعية واحترام إرادة الشعوب"

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وطالب بلجنة تحقيق دولية في ملابسات الوفاة وأسبابها حتي لا يفلت الجناة من يد العدالة".

واختتم البيان قائلا: "رحم الله الشهيد فقد صدق ما عاهد الله عليه إذ قال إن ثمن الشرعية حياتي".

وفي ديسمبر/كانون أول 2014، قرر عدد من البرلمانيين المصريين في عهد مرسي استئناف جلسات مجلس النواب المنتخب عام 2012 (الذي جرى حله عقب الإطاحة بمرسي في 2013)، واعتبارَه في حال انعقاد مستمر في الخارج لخطورة الوضع في البلاد على حد قولهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.