برلمانيون كويتيون ينعون مرسي: تموت ويبقى ذكرك خالدا

الكويت/محمد عبد الغفار/الخليج 365

أعرب برلمانيون كويتيون، الإثنين، عن حزنهم العميق عقب تلقيهم نبأ وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

وقال النائب بمجلس الأمة (البرلمان) أسامة الشاهين، عبر حسابه بـ"تويتر": "تقبل الله الدكتور محمد مرسي في الشهداء - أول رئيس عربي منتخب انتخاب مباشر، خالص العزاء لأحرار مصر والعالم".

من جهته، قال النائب بمجلس الأمة، محمد الدلال عبر حسابه بـ"تويتر": "رحم الله الرئيس محمد مرسي بواسع رحمته، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بصورة شرعية ونزيهه في مصر، نحسبه توفاه الله صابرا محتسبا ثابتا على الحق، نسأل الله أن يدخله في عباده ويدخله جناته، وعظم الله أجر أهله وأحباءه".

أما النائب السابق جمعان الحربش، فقال عبر بـ"تويتر": "رحمك الله وانتقم لك وللأمة ممن ظلمك وظلم الأمة من بعدك وسفك دماء أبناء الشعب في الشوارع وأودعهم السجون، أفسدوا عليك دنياك وإني لأرجو أن تفسد عليهم دنياهم وأخراهم".

في حين قال النائب السابق وليد الطبطبائي، عبر بـ"تويتر": "رحم ﷲ الشهيد البطل والرئيس الشرعي محمد مرسي وأول رئيس مصري ينتخب انتخابا حرا طوال 7 آلاف سنة في تاريخ مصر.. تموت ويبقى ذكرك خالدا، ويعيش آخرون بيننا وهم أموات".

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بدوره، قال الناشط علي السند، عبر حسابه بـ"تويتر"، ناعيا مرسي: "ظل ثابتا على موقفه، ولم يستطعوا -بالترغيب والترهيب- استخراج أي موقف مهادن أو مداهن لهم.. أوفى بوعده رحمه الله".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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