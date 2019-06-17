إيران ترد على محمد بن سلمان وتكشف عن "أملها"

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وأضاف موسوي: "السعودية التي تفتقر إلى فهم صحيح للتطورات الإقليمية، ومن خلال مواقفها القائمة على العسكرتارية وافتعال الأزمات وإثارة التوترات، تسببت في إهدار ثروات شعبها وشعوب دول المنطقة لصالح الأجانب".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمله في أن "تعدل السعودية عن نهجها الباطل الذي لم يخلف سوى الحروب والدمار في المنطقة، وتبادر إلى خطوات لبناء الثقة وانتهاج سياسة جديدة قائمة على الحوار والتعامل بهدف خفض التوترات الإقليمية".
وقال موسوي:
"الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترحب قطعا بهذا النهج الجديد".
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حمل، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "النظام الإيران ووكلاءه في المنطقة" مسؤولية "الهجوم التخريبي" الذي استهدف 4 ناقلات نفط، منها ناقلتان سعوديتان، قرب ميناء الفجيرة في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات. واتهم ولي العهد السعودي النظام الإيراني بأنه "نظام توسعي يدعم الإرهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع".
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