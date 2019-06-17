إطلاق نار على تجمع احتفالي في كندا (فيديو وصور)

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث، الذي ذكرت تقارير أولية، أنه أدى إلى إصابة سيدة.
ونشرت بعض الصفحات على "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الهجوم، الذي تبعه حالة من الفوضى، التي نتجت عن إسراع الناس للفرار من موقع الحادث.
ووقع الحادث خلال احتشاد مئات الآلاف من الكنديين في مختلف أنحاء مدينة تورونتو الكندية، اليوم الاثنين، للاحتفال بفريق كرة السلة "رابتورز"، الذي توج، الأسبوع الماضي، بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب بطل الموسمين الماضيين "غولدن ستايت ووريرز".
وذكرت شرطة مدينة تورونتو، أن الهجوم أدى إلى سقوط ضحيتين، وأن حالة المصابين ليست خطيرة، وأضافت: "تم ضبط قطعتي سلاح، وجاري استكمال التحقيقات بعد إخلاء المنطقة من جموع الناس".
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