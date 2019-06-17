استهداف معسكر للجيش العراقي بالصواريخ

أعلنت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة: "قبل قليل… سقطت ثلاثة صواريخ نوع "كاتيوشا" على معسكر التاجي، شمالي العاصمة".
ونوهت الخلية، إلى أن مزيدا من التفاصيل سيعلن لاحقا.
ويوجد في المعسكر، مستشارون أمريكان من التحالف الدولي.
وسقطت ثلاث قذائف هاون، السبت الماضي، 15 يونيو، على قاعدة بلد الجوية "تبعد 64 كم شمال بغداد"، التي أيضا يوجد فيه مستشارون أمريكان.
وأسفرت القذائف التي سقطت على قاعدة بلد، في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، عن نشوب حرائق في الحشائش، وتم إخماد النيران دون أية أضرار بشرية.
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