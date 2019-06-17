أول تعليق من واشنطن على وفاة محمد مرسي

وأشارت الخارجية إلى أنها "لا تستطيع إصدار أي تعليق عليها حاليا"، بحسب رويترز.

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وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "رأينا التقارير عن وفاته، لكن لا يمكن قول شيء حول ذلك".

وتوفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، اليوم الاثنين.

وأصدرت النيابة العامة المصرية في وقت سابق اليوم بيانا عن تفاصيل وفاة مرسي، جاء فيه أنها تلقت إخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

وأشارت إلى أنه "أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".

وأضاف البيان أنه "أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته".

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ولفتت النيابة في بيانها إلى أنه قد "أشار التقرير الطبي المبدئي بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه وجد أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء (بتوقيت القاهر) وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي".

وأشار البيان، الذي نشرته صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملك الطبي الخاص بعلاج المتوفي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

وأكد البيان على أنه سوف توالي النيابة العامة إصدار البيانات في هذا الخصوص في حينه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس الأحد محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.