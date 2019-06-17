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© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وأضاف سريع أن العمليات "عطلت الملاحة الجوية في المطار"، مشيرا إلى أن قوات الحوثيين ستعلن تفاصيل الهجوم خلال الساعات القادمة.
ويعد هذا الهجوم على المطار الدولي هو ثاني هجوم للحوثيين اليوم إذ "شن سلاح الجو المسير هجوما بطائرة "قاصف 2K" على مطار أبها" بحسب "المسيرة".
وأضاف الموقع التابع لـ"أنصار الله" أنه نتيجة للقصف توقفت حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار.
ويأتي الهجوم الجديد للطيران المسير بعد ما يقرب من 24 ساعة من العملية المزدوجة لسلاح لجو المسير هاجم خلالها بطائرات "قاصف 2k" مطاري أبها وجيزان، سبقها هجوم طال محطة وقود في مطار أبها، وسبقه هجوم طال أجهزة الرادارات الملاحية لمطار أبها، بحسب "المسيرة".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء السبت الماضي، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه أبها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد المالكي قوله بأن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة" على حد تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون: هجوم واسع على مطار أبها السعودي وإصابة الأهداف بدقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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