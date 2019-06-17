الكويت: يجب على المجتمع الدولي ردع أي تهديد لخطوط الملاحة البحرية

جاء ذلك ضمن نص البيان الأسبوعي، الذي نشره الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين 17 يونيو/ حزيران.

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وقال البيان، إن المجلس أعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي، الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي.

وأضاف: "هذا العمل الإرهابي يمثل خرقا لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة".

ودعا مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر، مطالبا باتخاذ كل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.