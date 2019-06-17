دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم نمط التصوير الليلي في تحديث هواتف Galaxy Note9 ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت العملاق الكوري في دفع تحديث جديد لبرمجيات هاتف Galaxy Note9 تقدم من خلاله نمط التصوير الليلي في تطبيق الكاميرة.

كانت شركة سامسونج قد بدأت في تحديث Galaxy S9 و Galaxy S9 بلس خلال الفترة الماضية واليوم تقدم تحديث جديد أيضاً لمستخدمي هواتف Galaxy Note9، حيث يأتي التحديث الجديد في الإصدار N960FXXU3CSF9 الذي ينطلق لمستخدمي الهواتف في ألمانيا كما يأتي التحديث بحجم 704 ميجا بايت.

وتعد أهم المميزات المقدمة في تحديث برمجيات Galaxy Note9 في تطبيق الكاميرة، حيث يأتي التحديث ليدعم ميزة التصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفضة مع تفاصيل أكثر دقة وبتشويش أقل.

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أيضاً يجلب التحديث ميزة ماسح QR مدمجة في برمجيات تطبيق الكاميرة في هاتف Galaxy Note9، كما يأتي الهاتف بتحديث برمجيات الحماية لشهر يونيو، مع تحسينات في إستقرار الهاتف، ومن المتوقع أن يتم دفع هذا التحديث بشكل تدريجي لمستخدمي الهاتف في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم نمط التصوير الليلي في تحديث هواتف Galaxy Note9 ظهر على التقنية بلا حدود.