أنقرة/ الخليج 365
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، الإثنين، إقامة صلاة الغائب على روح رئيس مصر الأسبق، محمد مرسي، الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، تعليقًا على نبأ وفاة "مرسي"، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.
وأوضحت "الشؤون الدينية" أن صلاة الغائب ستقام في جميع المساجد المركزية، عقب صلاة ظهر الثلاثاء.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في الشؤون الدينية للأناضول، أن رئيسها "علي أرباش" بعث كتابًا لدور الإفتاء في جميع الولايات والأقضية، بشأن إقامة صلاة الغائب على الراحل.
وأكد "أرباش" أنه سيؤم بنفسه المصلين في مسجد "حاجي بيرم" بالعاصمة أنقرة.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تؤدي الثلاثاء صلاة الغائب على "مرسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.