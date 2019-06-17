نشطاء مغاربة: "مرسي" ارتقى شهيدا

الرباط/ محمد بندريس/ الخليج 365قال نشطاء مغاربة إن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي مات شهيدا.جاء ذلك في تدوينات على منصات التواصل الاجتماعية مثل فايسبوك وتويتر.من جهتها ، نعت جماعة العدل والإحسان (كبرى الحركات الإسلامية في المغرب)، الإثنين، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، واصفة إياه ب"الرئيس الذي تم الانقلاب عليه".جاء ذلك في بلاغ للجماعة شددت خلاله على كون مرسي "تعرض لحملة ممنهجة من القتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي والغذائي ولما لا يعلمه إلا الله العليم الخبير".وقالت الجماعة "نتقدم لأسرته الكريمة ولجماعة الإخوان المسلمين ولشعب مصر الشقيق ولكافة الأمة بتعازينا الحارة"، داعية أن "يعجل للمعتقلين بالفرج، ولمصر ولكل الأمة بالانعتاق من كل ظلم وطغيان".بدوره، تقدم رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران بالتعازي إلى عائلة مرسي.ونقل موقع "عربي 21" عن ابن كيران قوله "أنا في غاية التأثر والأسف، ونحسبه شهيدا عند الله سبحانه، ونتقدم بالعزاء الكامل لأسرته الصغيرة والكبيرة".وأضاف "نحن نأسف على هذه الطريقة التي تسببت في وفاة الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته، ونحن مؤمنون بقضاء الله وقدره وإنا لله وإنا إليه راجعون".أما محمد الحمداوي الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) فكتب في صفحته على "فايسبوك" قائلا: "لقد صبر صبرا عظيما على الظلم والله لا يضيع أجر المحسنين".وسادت حالة من الحزن على تدوينات مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الإعلان عن وفاة مرسي.وتصدر هاشتاغ باسم "#محمد_مرسي" أول رئيس مدني منتخب موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمته.وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، إن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إثر نوبة قلبية خلال جلسة محاكمته في قضية تخابر "أمر فظيع لكنها متوقعة".جاء ذلك في تغريدة لسارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، حيث صنفت مرسي بأنه "الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر".وأضافت: "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة".كما أشارت "ويتسون" أن "هيومن رايتس ووتش" كانت بصدد الانتهاء من تقرير حول الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد مرسي، دون مزيد من التفاصيل.

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