"الإصلاح الآن" السودانية تطالب بالتحقيق في وفاة مرسي

الخرطوم/أحمد عاصم/الخليج 365

طالبت حركة "الإصلاح الآن" الإسلامية بالسودان، الإثنين، بالتحقيق في وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر.

وقالت الحركة في بيان، إنها تنعي مرسي "الذي كان يضع الدين ومصر صوب أعينه، كما تطالب بالتحقيق حول أسباب وفاته".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

وقال النائب العام المصري نبيل صادق، إن مرسي وصل إلى المستشفى متوفيا وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمانه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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