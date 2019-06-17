مجلس الدولة الليبي: مرسي تعرض لعملية اغتيال استمرت سنوات

وليد عبد الله/الخليج 365

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الإثنين، إن رئيس مصر الأسبق محمد مرسي "تعرض لعملية اغتيال بطيئة استمرت سنوات".

وأوضح "المشري"، عبر فيسبوك، أن "الاغتيال بدأ بالانقلاب على الشرعية ثم السجن الانفرادي والمنع من أبسط الحقوق حتى الدواء".

وتابع أن الراحل "انتقل من محاكمة الأرض إلى حاكم الأرض والسماء"، في إشارة إلى وفاة "مرسي" أثناء محاكمته.



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وقدم المشري التعازي ‏إلى أسرة مرسي والشعب المصري و"كل المدافعين عن الحرية في العالم".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.



وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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