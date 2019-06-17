وليد عبد الله / الخليج 365
قال "محمد عماري"، عضو المجلس الرئاسي الليبي المعترف به دوليًا، الإثنين، إن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي؛ "ضرب مثلًا يحتذى به في صبره وثباته وتمسكه بمبادئه".
وقدم "عماري"، عبر صفحته على فيسبوك، التعازي لأسرة مرسي، ولـ"أحرار الشعب المصري" و"ثورات التحرر" في جميع الدول العربية.
ووصف المسؤول الليبي الراحل بـ"الشهيد"، وقال إن "حياته ستكون أطول من حياة سجّانيه"، في إشارة إلى أن التاريخ سيخلّد اسمه.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالرئاسي الليبي: مرسي ضرب مثلًا يحتذى به في تمسكه بمبادئه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.