عضو بالرئاسي الليبي: مرسي ضرب مثلًا يحتذى به في تمسكه بمبادئه

وليد عبد الله / الخليج 365



قال "محمد عماري"، عضو المجلس الرئاسي الليبي المعترف به دوليًا، الإثنين، إن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي؛ "ضرب مثلًا يحتذى به في صبره وثباته وتمسكه بمبادئه".

وقدم "عماري"، عبر صفحته على فيسبوك، التعازي لأسرة مرسي، ولـ"أحرار الشعب المصري" و"ثورات التحرر" في جميع الدول العربية.

ووصف المسؤول الليبي الراحل بـ"الشهيد"، وقال إن "حياته ستكون أطول من حياة سجّانيه"، في إشارة إلى أن التاريخ سيخلّد اسمه.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.



وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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