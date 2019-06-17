"المؤتمر الشعبي" بالسودان: وفاة مرسي تفتح الباب أمام التساؤلات

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم، أحمد عاصم/ الخليج 365

قدم حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، تعازيه للأمتين العربية والإسلامية في وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، وقال إن الوفاة "تفتح الباب واسعا أمام الكثير من التساؤلاتك".

ودعا الحزب في بيان، مساجد السودان لإقامة صلاة الغائب على روح مرسي.

وقال الحزب: "المؤتمر الشعبي يعزي الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي، الذي انتقل الى رحاب ربه شهيدا بالمعتقل، بعد سنوات ست قضاها سجيناََ وممنوعا من حقوقه الأساسية والإنسانية".

وأضاف: "المؤتمر الشعبي إذ ينعيه يسأل الله أن يتقبل صموده وثباته وإلتزامه بعهد وميثاق وتفويض الشعب، وأن ينزله منازل المقربين ورثة جنة النعيم ، وأن يعوض الأمة عن فقده الكبير، وأن يهيئ لأهلنا بمصر مخرجاً آمنا يحفظ البلاد ويصون طاقات وموارد البلاد".

من جهته، قال القيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق، للأناضول، إن الوفاة "تفتح الباب واسعا أمام الكثير من التساؤلات والتكهنات والاتهامات".

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وأضاف عبد الرازق: "مؤسف أن يكون أول رئيس منتخب سجينا، ويموت داخل المحكمة".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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