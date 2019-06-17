"السعادة" التركي: التاريخ سيخلد "مرسي" مرشداً للأجيال

أنقرة/ ياسمين قاليونجو أوغلو/ الخليج 365

قال رئيس حزب "السعادة" التركي المعارض، تمل قره ملا أوغلو، إن حياة ونضال الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وموقفه الثابت سيخلده التاريخ مرشداً للأجيال. وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أضاف "تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة مرسي أول رئيس منتخب بمصر في قاعة المحكمة". وتابع: "أنا على ثقة بأن حياة مرسي ونضاله وموقفه الثابت سيخلده التاريخ كشخصية مثالية ترشد الأجيال القادمة". Advertisements وأردف قائلا: "أرجو الرحمة لمرسي وأقدم التعازي إلى أسرته والشعب المصري والعام الإسلامي بأسره". وفي وقت سابق مساء الإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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