"كير" ناعيا مرسي: واحد من الآلاف الذي يعانون من الحكم الاستبدادي

واشنطن/ الخليج 365

نعى رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، نهاد عوض، الإثنين، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قائلا إن قضية وفاته واحدة من "قضايا عشرات الآلاف الذي يعانون من الحكم الاستبدادي في مصر".

وأضاف عبر "تويتر": "توفى اليوم أول وآخر رئيس ينتخب ديمقراطيا في مصر، وهو واحد من عشرات الآلاف الذين يعانون من ظروف بغيضة في مصر تحت حكم (عبد الفتاح) السيسي الاستبدادي".

في وقت سابق مساء اليوم، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.