أكبر حزب إسلامي بالجزائر عن مرسي: رحمك الله أيها الرئيس المظلوم

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله/الخليج 365

علق عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالقول "رحمك الله أيها الرئيس المصري الشرعي المظلوم".

جاء ذلك في رسالة تعزية لمقري، الإثنين، جاء فيها "أتقدم باسمي وباسم مؤسسات الحركة ومناضليها بتعازينا الخالصة لأهل الرئيس المصري الشرعي المنقلب عليه، ولإخوانه في حزب الحرية والعدالة، وللشعب المصري".

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وأضاف "نسأل الله أن يحق الحق في أرض الكنانة وأن ينصر كل مظلوم".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمته.



وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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