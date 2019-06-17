السودان .. رئيس "العسكري" يعين عمر دهب وكيلا للخارجية

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أصدر رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، قرارًا بتعيين السفير عمر دهب وكيلًا مكلفًا لوزارة الخارجية.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365.

وعمل السفير عمر دهب مندوبًا دائمًا لبعثة السودان بالأمم المتحدة في نيويورك، كما عمل سفيرًا لبلاده بموسكو وجنيف.

كما تولى منصب المدير العام للعلاقات الأمريكية والأوربية والمدير العام للتعاون الدولى بوزارة الخارجية.

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وكان "دهب" قد التحق للعمل بوزارة الخارجية العام 1983، ويعتبر من خبراء القانون الدولي والمنظمات الدولية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن التزامه بتسليم السلطة إلى المدنيين، بينما تخشى قوى "الحرية والتغيير" من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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