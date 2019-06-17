غُل يعرب عن حزنه العميق لتلقيه نبأ "استشهاد" مرسي

إسطنبول/ محمد قره/ الخليج 365
أعرب الرئيس التركي السابق، عبد الله غُل، الاثنين، عن حزنه العميق لتلقيه نبأ "استشهاد" محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر.
وقال غُل عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أسأل الله أن يدخله (مرسي) الجنة وأتقدم بالتعازي إلى الشعب المصري الشقيق".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
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