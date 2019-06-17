فرجت: إطلاق سراح 225 سجينًا على مستوى #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أسهمت مبادرة «فرجت» في إطلاق سراح 225 سجينًا، خلال 3 أيام من تدشينها، فيما بلغ ما تم سداده 6 ملايين و610 321 ريالات.

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وعبر صفحتها الرسمية، على «تويتر»، قالت المديرية العامة للسجون، أن مبادرة «فرجت» نجحت في إطلاق سراح 225 سجينًا خلال 3 أيام فقط من تدشينها، مفندة المفرج عنهم: (3 من الحدود الشمالية، و3 من حائل، و15 مستفيدًا من القصيم، و42 من الرياض، و44 من الشرقية، إضافة إلى 2 من الجوف، و15 من تبوك، و7 من المدينة المنورة، و74 من مكة المكرمة، وأخيرًا 1 من الباحة).

ولفتت السجون، إلى أن ما تم سداده في إطار مبادرة «فرجت» بلغ 6 ملايين و610 321 ريالات.