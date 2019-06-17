مجلس_الأمن يُطالب بمحاسبة منفذي ومخططي الهجمات على #السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

شدد مجلس الأمن، على ضرورة محاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي.

وفي بيان له اليوم الإثنين، أدان مجلس الأمن بأشد العبارات هجوم الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وقال المجلس: «نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية».

وأكد مجلس الأمن، أن الهجوم على مطار أبها ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

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والأربعاء الماضي، أطلقت الميليشيا الحوثية الانقلابية صاروخًا استهدف مطار أبها؛ ما أدى إلى إصابة نحو 26 شخصًا، كما أسقطت الدفاعات الجوية 5 طائرات مسيرة، فجر الجمعة الماضية، استهدفت مطار أبها وخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار «مُسَيَّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وقال العقيد الركن تركي المالكي الخميس الماضي: إن التحالف يعمل على تحييد القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، لافتًا إلى أن الانقلابيين يحصلون على أسلحة متطورة من الخارج، بعد الضربات الجوية التي نفذها التحالف، في اليمن.

وأشار المالكي إلى أن الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة متطورة وقدرات نوعية من الخارج، وإن التحقيقات جارية لمعرفة السلاح الذي استخدم في الهجمات الإرهابية على مطار أبها.