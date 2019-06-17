الغذاء_العالمي يمهل #مليشيا_الحوثي لتقديم ضمانات بعدم الاستيلاء على المساعدات

صحيفة الخليج الالكترونية هدّد برنامج الغذاء العالمي بوقف تدريجي لبرنامج المساعدات في صنعاء بسبب تصرفات الحوثيين واستيلائهم على تلك المساعدات. وأمهل برنامج الغذاء العالمي الحوثيين حتى الخميس المقبل لتقديم ضمانات بعدم الاستيلاء على المساعدات الإنسانية.

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