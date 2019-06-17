شعراء المحاورة يحتفون بالشاعر علي خلف الهجله

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري: أنهت قبيلة الهجال من مطير ممثلة في الشيخ متعب بن فهيد اللويحق ترتيباتها لإقامة حفل تكريم الشاعر علي خلف الهجله شاعر القبيلة وذلك في المدينة المنورة ،وقررت اللجنة المنظمة لحفل التكريم إقامة هذه الإحتفالية في مساء يوم الخميس ١٧ – ١٠–١٤٤٠ هـ ، ويأتي ذلك تقديراً وعرفاناً لما قدمه للساحة الشعبية وموروث المحاورة على مدى ٣٥ عاماً باعتباره أحد رموز المحاورة البارزين. وقامت اللجنة المنظمة بدعوة المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين والجماهير لحضور هذا الإحتفال.

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