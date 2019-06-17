- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توفي، اليوم الاثنين، الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.
وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان “مرسي” إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
وقالت مصادر إعلامية مصرية: إن الداخلية المصرية أعلنت حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة “مرسي”.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الرئيس المصري السابق #محمد_مرسي أثناء جلسة محاكمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.