آسوس تطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

أطلقت شركة آسوس شاشتها ROG Swift PG27UQX الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تعتمد على إضاءة لمبات LED صغيرة، بحيث يمكن التحكم في إضاءة 576 منطقة مختلفة، وهو ما تظهر أهميته مع المشاهد ذات التباين العالي، بالإضافة إلى دعم معيار DisplayHDR 1000.

وتعمل شاشة آسوس الجديدة بدقة 3840×2160 بيكسل مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 97%، وأكدت الشركة التايوانية أن معدل تنشيط الصورة يبلغ 144 هرتز، وتأتي شاشة الألعاب الجديدة مزودة بإضاءة RGB، مع عرض الشعار على الطاولة.

ولم تفصح الشركة التايوانية عن أية بيانات بخصوص المواصفات الكاملة أو موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة.