وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد صراع مع السرطان... ونجوم لبنان ينعونها

وتم تشخيص مرض ميشيل (24 عاما) في يناير من العام الماضي، قبل أن تعلن في يونيو من نفس العام انتصارها عليه، وتحدد يوليو 2019 موعدا لزفافها، إلا أنها واجهت انتكاسة أودت بحياتها، بحسب موقع قناة "lbc" اللبناني.

ونعتها شقيقتها بولا على حسابها في "فيسبوك"، ونشرت صورة لها من نعي كتب فيه ""ضلي ضحكي من عندو من فوق، نيالك يا حرقة قلبنا يا نعمة زرتينا ورحتي بسرعة، نيالك فيا يا رب بس اخدتا كتير بكير".

وميشيل حظيت بدعم كبير من المتعاطفين معها في لبنان، ودشنوا حملات لدعمها معنويا على مواقع التواصل الاجتماعي.

​وكذلك قدموا لها دعما ماديا وجمع مبلغا ماليا، ساعدها خلال رحلتها العلاجية من سرطان الغدد اللمفاوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومكثت في المستشفى شهرا، قبل أن تعود إلى لبنان وتمر بنكسة صحية دقيقة، أدت إلى وفاتها.

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​وتابع اللبنانيون قصة ميشيل، التي فازت في عام 2016 بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان، وعدوها من بين المحاربات للسرطان.

وتفاعل عدد كبير من الفنانيين اللبنانيين مع خبر وفاة ميشيل حجل، وكتبوا على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ينعوها واعتبروا أنها "بطلة".

​وعلقت الفنانة اللبنانية إليسا على خبر وفاة ميشيل بتغريدة على حسابها في "تويتر" وأرفقتها بصور لميشيل، وكتبت إليسا في نعيها "إنتي بطلة بعيون الكل. الله يرحمك يمكن الله ريّحك من عذاباتك. الله يعطي كل اللي بتحبيهن الصبر والراحة عا فراقك. الله يرحمك يا ميشيل".

​وكذلك نعت المطربة مريام فارس ميشيل وكتبت طالبة الصلاة لأجلها "خلي صلواتنا اليوم تكون لراحة نفس ميشيل حجل إلي هلق صارت نفسها بالسما. الله يصبر أهلها ويعطيهم القوّة".

​وكذلك نعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ميشيل ونشرت لها صورة على حسابها في "تويتر".