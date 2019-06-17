أمير قطر يعلق على وفاة محمد مرسي

القاهرة — سبوتنيك. ​وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، قد توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، اليوم الاثنين، حسبما ذكر التلفزيون المصري.

وكتب تميم بن حمد على "تويتر": "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي"، مضيفا: "أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت، أمس الأحد، محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.