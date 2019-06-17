سياسي سعودي: "الحوثيون" عقبة أمام كل محاولات حقن الدماء

قال وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي، إن دول التحالف لجأت إلى التلفيق والكذب من خلال اختراق إلكتروني لموقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ونشر خبر لا يمت للحقيقة بصلة لبضع دقائق.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تم نسبه لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في مقابلة مع قناة "المسيرة" غير صحيح، داعيا إلى عدم التعامل مع مثل هذه الأخبار الكاذبة.

ونشرت قناة "العربية"، اليوم الاثنين، مقابلة صحفية لمهدي المشاط مع قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، هدد فيها بقصف مواقع النفط في دول ما يسميها الحوثيون "العدوان"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، معتبرا مواقع النفط والسفن المحملة بالنفط في البحر الأحمر وبحر العرب "أهدافا مشروعة" لقواتهم الصاروخية وطائراتهم المسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، ما قالت إنه ملخص للقاء أجرته قناة "المسيرة" الحوثية، مع القيادي الحوثي، المشاط، سيتم بثه قريبا، غير أن الوكالة ذاتها وبعد مرور وقت قصير على نشر تقرير بملخص المقابلة، عادت وحذفته من موقعها، ونشرت خبرا آخر يشير إلى أن الموقع تعرض للاختراق من قبل قراصنة، ونشر أخبارا لا أساس لها من الصحة".

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قال صدقة يحيى فاضل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي سابقا، قال في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، ما بين الحين والآخر يخرج علينا "الحوثيون" بتهديدات جوفاء لا طائل من ورائها، لكن الغريب هذه المرة هو تراجعهم عن تلك التصريحات.

وأكد رئيس الشؤون الخارجية السابق، أن "الحوثيين" هم حجر عثرة أمام كل محاولات حقن الدماء، التي ينادي بها المجتمع الدولي ويتنصلون من الاتفاقات، مشيرا إلى أن الخاسر الأكبر في تلك الحرب الدامية هو الشعب اليمني.

وعن التصعيد العسكري الأخير من جانب "الحوثيين" على مناطق في الرياض قال يحيى فاضل، هذه العمليات لم تؤثر على السعودية إلا بشكل محدود جدا، وكان عليهم الانصياع للقرارات الدولية وتطبيقها وإعادة الشرعية للبلاد بدلا من إراقة الدماء والعمل لصالح قوى بعينها، مشيرا إلى أن عمليات التصعيد تتم من جانب إيران وحلفائها وأمريكا وحلفائها في المنطقة.

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق، أن المنطقة لم تشهد حشودا عسكرية بهذا الشكل منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا: "نتمنى أن تقف الحرب وتحقن دماء الشعب اليمني".