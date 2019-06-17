الإمارات واليابان تبحثان "التعاون الدفاعي" بعد هجوم الناقلتين

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أبوظبي: بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة كوجي يامازاكي في العاصمة الإماراتية الاثنين، سبل التعاون في مجال الدفاع، بعد أيام من الهجوم على ناقلة نفط يابانية وأخرى نروجية قبالة الامارات.

وقال بيان إماراتي رسمي إن الشيخ محمد وهو نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ناقش مع يامازاكي "علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية وأهمية تعزيز هذا التعاون".

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كما تطرّق اللقاء إلى "آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وتعرضّت ناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كوراجوس" وأخرى نروجية الخميس لهجمات لم يحدّد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

ودخلت ناقلة النفط اليابانية إلى مرساها المقرر قبالة السواحل الإماراتية الأحد. وأكّد بيان للشركة المشغّلة أن أعضاء طاقم السفينة موجودون على متنها وهم "بخير وبصحة جيدة".