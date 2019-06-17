المحتجون يدعون لتظاهرات ليلية جديدة في السودان تنديدا بـ"مجزرة" الخرطوم

دبي - بواسطة محمد فارس © ابراهيم حامد الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير محاطا بعناصر الأمن قبل مثوله أمام النيابة السودانية لإبلاغه بانه يواجه تهما متعلقة بالفساد، في الخرطوم في 16حزيران/يونيو 2019.

دعا تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات في السودان أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في ارجاء البلاد تنديدا بـ"المجزرة" التي تعرض لها المحتجون خلال فض اعتصام الخرطوم مطلع الشهر الجاري.

وفرّق مسلحون يرتدون ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وبدأ المحتجون اعتصامهم في 6 نيسان/ابريل لمطالبة الجيش بإطاحة الرئيس الأسبق عمر البشير قبل أن يستمروا لأسابيع للضغط على المجلس العسكري الذي عزل البشير، لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية.

ومذاك، قتل 128 شخصا معظمهم يوم فض الاعتصام، حسب ما أعلنت لجنة الاطباء المقربة من المحتجين. الا ان وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة في ذلك اليوم بلغت 61 قتيلا فقط في ارجاء البلاد.

واتهم المحتجون وشهود عيان "قوات الدعم السريع" التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو بتنفيذ الحملة الأمنية الدامية ضد المتظاهرين.

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والاثنين، دعا تحالف "الحرية والتغيير" أنصاره لتنظيم تظاهرات ليلية حسب "جدول زمني" نشره لهذا الاسبوع.

وقال إن التظاهرات المقرر أن تبدا الثلاثاء في أحياء العاصمة والاقاليم الأخرى تهدف إلى "المطالبة بالسلطة المدنية وادانة مجازر 3 يونيو"، كما أشار لتنظيم تظاهرات ليلية يومي الاربعاء والخميس.

وجاء في البيان "ندعو جماهير شعبنا في الاحياء والفرقان والمدن وفي كل اصقاع الوطن الحبيب لطباعة الجدول وتوزيعه".

وخلال حملتهم لإطاحة البشير، نجح المحتجون في حشد المشاركين عبر دعوات من هذا النوع على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن منذ 3 حزيران/يونيو قطعت السلطات خدمة الانترنت في ارجاء البلاد ما جعل من الصعب على قادة الاحتجاج التواصل مع أنصارهم.

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري بعد وساطة قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد، لكن دون تحديد موعد لها بعد.