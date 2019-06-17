وزير في عهد مرسي: نحن أمام جريمة قتل جديدة

اسطنبول / الخليج 365

قال محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، "نحن أمام جريمة قتل جديدة".

جاء ذلك في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، الإثنين، تعليقا على وفاة مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وأضاف "نحن أمام جريمة قتل جديدة، قَتْلٌ للرئيس الوحيد الذي انتخبه الشعب المصري عبر تاريخه.. وقتل لكل صوت حر انتخبه او حتى انتخب منافسيه".

Advertisements

وتابع: "قَتْلٌ لحرية الاختيار والانتخاب.. ليظل مستقبل مصر مرهونا بإرادة مستبد أو قرار دكتاتور".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمته.



وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.