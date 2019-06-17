البرادعي ناعيا مرسي: رحمه الله وألهم ذويه الصبر

القاهرة/ الخليج 365

نعى نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، الإثنين، الرئيس الراحل محمد مرسي الذي توفي خلال جلسة محاكمته.

وقال البرادعي على حسابه بموقع "تويتر": "رحم الله الدكتور محمد مرسي وألهم ذويه الصبر والسلوان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.