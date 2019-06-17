أمير قطر: تلقينا خبر وفاة مرسي المفاجئ ببالغ الأسى

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365 قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي". وأضاف عبر حسابه في تويتر "أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون". وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمة. وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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