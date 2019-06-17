قيادي بالإخوان: وفاة مرسي "جريمة قتل متعمدة"

لندن/ الخليج 365

وصف محمد سويدان، العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين في لندن ، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي بأنها "جريمة قتل متعمدة قائمة على الموت البطئ".

وقال إنّ الرئيس الأسبق "تم حرمانه من تلقي الأدوية أو الزيارات، وكان هناك القليل من المعلومات حول حالته الصحية"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف: "تم وضعه (مرسي) خلف قفص زجاجي (أثناء المحاكمات)، لا يمكن لأحد أن يسمع أو يعرف ما يحدث له، لم يتلق أي زيارات لمدة شهر أو ما يقرب من عام".

كما شدد "سويدان" على أن الرئيس المصري الأسبق "اشتكى من قبل من عدم حصوله على دوائه". لافتا أن مع حدث مع مرسي بمثابة "قتل عمد وموت بطيء".

وحسب الوكالة الأمريكية، قال مسؤول قضائي (لم تسمه) إن مرسي ألقى خطابًا أمام جلسة محاكمته اليوم في قضية التخابر، قال فيه إن لديه "العديد من الأسرار وإذا أعلنها فسوف يتم إطلاق سراحه، لكنه أضاف أنه لم يخبرهم بها لأنها ستضر بالأمن القومي المصري". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.