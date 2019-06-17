"العدالة والتنمية" التركي يعزي شعب مصر والأمة في وفاة مرسي

أنقرة/ الخليج 365

أعرب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نعمان قورتولموش، الإثنين، عن خالص تعازيه للشعب المصري بوفاة رئيسه الأسبق محمد مرسي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قورتولموش على حسابه في موقع توتير.

وأضاف قورتولموش: "أدعو الله أن يتقبل محمد مرسي المنتخب بالأصوات الشرعية للشعب المصري، في الشهداء".

Advertisements

وتابع "أدعو الله أن يجلعه جار سيد الشهداء حمزة وعلي والحسين رضوان الله عليهم"، معزيا "الشعب المصري والأمة" بوفاة مرسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.