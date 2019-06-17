أحمد نجل الرئيس الأسبق مرسي: أبي عند الله نلتقي

اسطنبول / الخليج 365

أكد أحمد النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وفاة والده، الإثنين.

وعبر صفحته على موقع "فيسبوك"، كتب أحمد: "أبي عند الله نلتقي".

Advertisements

جاء ذلك في أول تعليق له بعد إعلان التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013)، بـ"التخابر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.