أحمد نجل الرئيس الأسبق مرسي: أبي عند الله نلتقي

اسطنبول / الخليج 365
أكد أحمد النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وفاة والده، الإثنين.
وعبر صفحته على موقع "فيسبوك"، كتب أحمد: "أبي عند الله نلتقي".
جاء ذلك في أول تعليق له بعد إعلان التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013)، بـ"التخابر".
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