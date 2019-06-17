شكرا لقرائتكم لبنان: "المعلومات" توقف "داعشيا" ورفيقه كانا يُعدان لاستهداف كنائس وحسينيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 17:49

في إنجاز نوعي جديد، "في إطار عمليات الأمن الوقائي والاستباقي الجارية من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لجهة متابعة نشاطات الخلايا الإرهابية الجدية، وبخاصة تلك المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي"، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن "بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، تمكنت هذه الشعبة من رصد وتحديد هوية شخص مقيم في جنوب لبنان ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر التنظيم وتجنيد اشخاص لصالحه. على الأثر، وبناء على اشارة النيابة العامة العسكرية، أوقفته قوة خاصة من شعبة المعلومات، ويدعى: ز. م. (مواليد عام 1999، سوري)، مقيم في بلدة ياطر".



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وأضافت: "بالتحقيق معه تبين ما يأتي: ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر تنظيم "داعش"، والترويج له من خلال انشائه لعدد كبير من القنوات والمجموعات على عدد من التطبيقات، والتي تقوم بمتابعة وتعميم ما ينشره تنظيم داعش. ارتبط بأشخاص خارج لبنان، وأسس، بالتعاون معهم، مجموعات على الأنترنت ناشطة في نشر وترويج فكر "داعش".

وتابعت: "بعد نشر الفيديو الذي ظهر فيه أبو بكر البغدادي يبارك عمليات سريلانكا التي تبناها التنظيم، اشترى قارورة سبراي وذهب ليلاً وبمفرده، ودوّن على أحد جدران مدخل بلدة ياطر شعارات تتضمن عبارة "حفيد ابو بكر البغدادي " وفي اسفلها " الدولة الاسلامية. تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة القيام بأعمال لصالح التنظيم في لبنان، منها الدخول الى احدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادها، مقتديا بما قام به عناصر التنظيم في سريلانكا وتزامناً مع الفيديو الذي تم نشره أخيرا لأبو بكر البغدادي والذي يبارك فيه مثل هذه العمليات. كما تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة استهداف الحسينيات في القرى والبلدات الشيعية".

وأوضح البيان أن الموقوف "دخل إلى مواقع جهادية عائدة للتنظيم على الانترنت تتضمن موسوعات حول كيفية صناعة المتفجرات، ثم عمل على تنزيلها على هاتفه تمهيداً للاطلاع عليها والتعلم على كيفية تصنيعها والعمل على تأمين المواد اللازمة لتصنيعها، تمهيداً لاستخدامها في أعمال تفجير تستهدف حسينيات في جنوب لبنان". وأشار الى أنه "تواصل مع السوري (ص. ب.، مواليد عام 1990) (تم توقيفه) وعمل على تجنيده في اعتناق فكر تنظيم داعش. افاد انه ولغاية توقيفه كان لا يزال في مرحلة الإعداد والتحضير من دون القيام باي خطوات عملية. تأيدت هذه الوقائع وفقاً لأفادتهما وبالأدلة الحسية. اودعا القضاء المختص بناء على اشارته".

الصورة من الوكالة الوطنية الساعة 11:48