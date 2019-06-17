شكرا لقرائتكم الاستقرار في المنطقة محور محادثات عراقية - كويتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 15:43

جرت اليوم الاثنين محادثات بين العراق والكويت ركزت على الاوضاع في المنطقة وأهمية استقرارها.



وافاد بيان نشرتة وكالة الانباء العراقية (واع) ان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اجرى اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح. واوضح البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة، وسبل الارتقاء بها بما يُلبِّي طموح الشعبين، كما تناولا مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، ومواصلة التشاور والتنسيق في المرحلة القادمة بشأن مُختلِف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيَّما القضايا الإقليميّة.

وافاد بيان نشرتة وكالة الانباء العراقية (واع) ان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اجرى اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح. واوضح البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة، وسبل الارتقاء بها بما يُلبِّي طموح الشعبين، كما تناولا مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، ومواصلة التشاور والتنسيق في المرحلة القادمة بشأن مُختلِف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيَّما القضايا الإقليميّة.

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