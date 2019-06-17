شكرا لقرائتكم نتانياهو يدشن في الجولان المحتل مستوطنة "رامات ترامب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجولان (المحتل) - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 15:57

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة باسم "رامات ترامب" تكريما للرئيس الأميركي، الذي اعترف في 25 اذار (مارس) الماضي بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سورية خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



وقال نتانياهو: "الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك"، واصفا ترامب بـ "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا".

في وقت لاحق، كتب ترامب في تغريدة "شكرا لك رئيس الوزراء نتانياهو ولدولة اسرائيل على هذا الشرف العظيم".

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة "رامات ترامب" (مرتفعات ترامب) في كيبوتز "كويلا بروشيم" الذي أقيم عام 1984 وتسكنه حاليا أربع عائلات من المستوطنين. من جهته، أشاد فريدمان بـ "البادرة الاستثنائية".

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خارج الخيمة، تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الرئيس ترامب يظهر مرة أخرى التزامه بأمن إسرائيل ومستقبلها"، معيدا التذكير أن ترامب قام بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في ايار (مايو) العام الماضي.

وقال إن افتتاح مستوطنة جديدة الامر الذي "لم يحصل منذ سنوات عديدة"، سيعزز عملية تطوير مرتفعات الجولان. ووعد نتانياهو بالاستثمار في بناء المساكن والطرق، وكذلك في التعليم والسياحة.

يذكر انه في العام 1949، افتتحت الحكومة الإسرائيلية بلدة في وسط البلاد باسم "كفر ترومان"- قرية ترومان بالعبرية- تعبيرا عن الشكر للرئيس الأميركي هاري ترومان كونه أول من اعترف بإسرائيل في 14 ايار (مايو) عام 1948 .

ويعيش نحو 23 الفا من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان فضلا عن 25 الف مستوطن وصلوا اعتبارا من عام 1967.