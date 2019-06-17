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الاتحاد الأوروبي يشدد على ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي

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محمد عثمان - الرياض - بروكسيل – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 14:57

شدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي وتجنب أيَّة أعمال تهدد ناقلات النفط.

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وشدد الوزراء الذين بدءوا اجتماعاً من يوم واحد في لكسمبورغ، أيضاً على أن أي تورط إيراني ستكون عواقبه مباشرة على العلاقات معها.

من جهته، قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس: "إن تركيز الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون على تجنب نشوب حرب أيضاً"، مطالباً بضرورة الاستمرار في التحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط أخيراً، واستخلاص النتائج المترتبة عن ذلك.

بدوره، ذكر وزير خارجية رومانيا ثيودور ميليسكانو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع، وأن رومانيا تقوم بإعداد نص حول ذلك، مضيفاً أنه عندما تكون هناك معطيات ومؤشرات محددة تشير إلى إيران، فإن العلاقات معها ستتأثر.

أما وزير خارجية لكسمبورغ جان إسلبورن، فأفاد بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون مرتاحاً تجاه سلوك إيران، ولكن أي مواجهات عسكرية لن تحل المشكلة، ويجب فعل كل شيء لوقف التصعيد والتفكير في عواقب أيَّة مواجهة عسكرية في منطقة حساسة.


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