شكرا لقرائتكم مساعدة سابقة لروحاني تجدد انتقادها اتهام نزار زكا بالتجسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 12:09

وزع مكتب الإعلام التابع لحملة إطلاق السجين اللبناني السابق نزار زكا الذي أفرجت عنه السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي بناء لطلب من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الخبر الآتي:

"انتقدت نائبة الرئيس الإيراني سابقا السيدة شاهندوخت مولافيردي السلطات الاستخباراتية والقضائية في بلادها بسبب اعتقال نزار زكا قرابة الاربعة أعوام بتهمة التجسس، قبل أن يطلق سراحه في 11 حزيران (يونيو)".

وكتبت في صفحتها على Instagram بعد أيام من إطلاق سراح زكا، منتقدة اعتقاله: "الحالات الموصوفة بالثقيلة والمتعلقة بالتجسس، تذهب الواحدة تلو الاخرى الى نهايات سعيدة. نحن الآن لم يتبق لنا سوى عدد كبير من الاتهامات التشهيرية".



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وكانت مولافيردي تعرضت الى انتقادات قاسية من المحافظين المتشددين، الذين اتهموها بعلاقة مشبوهة مع "الجاسوس المحتجز"، وفقدت على الاثر مركزها نائبة للرئيس.

اضافت: "بعد اعتقال زكا مباشرة، قاموا باختراق بريدي الإلكتروني وكل حساباتي في منصات التواصل الاجتماعي التي كنت أستخدمها".

وسخرت من وصف التلفزيون الايراني نزار بـ"الكنز الثمين"، وبـ"الجسر المعدّ لاختراق البنية التنفيذية والسياسية العائدة الى الجمهورية الاسلامية من خلال السيطرة على الفضاء الالكتروني".

وتابعت: "إذا كنتم على دراية بالفعل بوجود مثل هذه الامر، فلماذا لم تقبضوا عليه فور وصوله؟ لماذا انتظرتم أسبوعًا كاملاً لاحتجاز هذه القطعة الثمينة؟"

وكان زكا قد حلّ فيى طهران في ايلول ٢٠١٥ كضيف على الرئاسة الايرانية للمشاركة في مؤتمر علمي بدعوة من السيدة مولافيردي، نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة (2013-2017)، عندما تم اعتقاله بتهمة التجسس.

وسبق للمسؤولة الايرانية ان صرحت في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس ان حكومتها "فشلت" في مساعدة زكا، وأقرت بأن الزعماء المدنيين الإيرانيين يتمتعون بسلطة محدودة للتأثير على قوات الأمن والقضاء المتشدد.