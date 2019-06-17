شكرا لقرائتكم وزيرة داخلية لبنان لوزير الخارجية: مجلس الوزراء المرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 21:39

شددت وزيرة الداخلية في لبنان ريا حفار الحسن، في بيان لمكتبها الإعلامي، ردا على وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن تسميه، على أن "مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري ووضع استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع ان اتخذها، والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ولا سيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة".



ولفت البيان إلى أن "هناك إجماع وطني يؤكد ضرورة إقفال المحال غير الشرعية وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون أي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على الإجازات اللازمة، إلا أنه لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية ولأغراض حزبية وشخصية، لأن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، وهي الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها".

...وسجال تويتري بين "التيار الوطني" و"القوات"

الى ذلك رد عضو كتلة "لبنان القوي" (التيار الوطني الحر) النائب نقولا صحناوي على عضو كتلة "الجمهورية القوبة" (القوات اللبنانية) النائب عماد واكيم في تغريدة عير تويتر بالقول: "عزيزي عماد، إنّ استراتيحيّة الCharacter Assassination أصبحت مكشوفة، فتّشوا عن غيرها".

واضاف: "بدل بذل الجهد للتهجّم على جبران باسيل الذي يعمل ليل نهار على اعلاء شأن لبنان، وفّر طاقتك وحثّ وزراء حزبك على العمل والإنجاز ضمن وزاراتهم بدل التلهّي بالتنظير".

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واكيم: باسيل أصبح فتنة متنقلة

وكان النائب واكيم نشر صباح اليوم (الأحد) تغريدة ، اشار فيها الى ان "وزير الخارجية جبران باسيل اصبح للاسف فتنة متنقلة". وقال: "اذا زار فتن اذا صرح فتن اذا غرد فتن، ما هذه الهواية الهجينة"، مضيفاً: "لبنان بحاجة الى الاستقرار، اللبنانيون بحاجة لبعض الامل، كفى عبثاً بلبنان من اجل المصالح الضيقة كفى شعبوية".

رد على الرد

وردا على رد صحناوي، غرد واكيم قائلا: "عزيزي الحج نقولا ، نظرية collateral damage ما رح تنفعكم حتى تبرروا خطاياكم وترموها على وزراء القوات، انتم تدمرون انفسكم ولا حاجة لاي جهد منا. الناس موجوعة وصارت تعرفكم جيداً".

شدياق...والعراضات الشعبوية

وغردت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، عبر "تويتر" قائلة: "أطمئن الغيارى إلى أن وزراء القوات اللبنانية يعملون بكد وفعالية بعيدا من العراضات الشعبوية، يعملون لما فيه خير المواطن والدولة من دون غوغائية ينجزون ولا ينظرون، لذا أتمنى على أصدقائي في التيار تغيير هذه الأسطوانة لأن انجازاتنا وتنسيقنا مع مختلف الوزارات أكبر شاهد على جدية عملنا".