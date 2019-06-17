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© AFP 2019 / MOHAMMED AL-SHAIKH
وأضاف الصفدي "نحن مدعوون لحضور ورشة المنامة للاستماع"، موضحا "نحن ندرس قرار حضورنا للورشة أم لا".
وأكد الصفدي إن "حضرنا نذهب لنعبر عن نهجنا الدائم وإذا طرح شي لا نقبله سنقول لا صارخة، وإذا طرح شيء إيحابي سنتعامل معه وأي شيء يطرح عليه أن يكون ضمن حل الدولتين".
كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي: الأردن مدعو لحضور ورشة المنامة للاستماع... وندرس قرارنا بالذهاب أم لا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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