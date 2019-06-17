الصفدي: الأردن مدعو لحضور ورشة المنامة للاستماع... وندرس قرارنا بالذهاب أم لا

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أمستردام — سبوتنيك. قال الصفدي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "حضور ورشة البحرين لا يغني عن موقف الأردن من حل أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن موقفنا لم يتغير ودعمنا لحقوق الشعب الفلسطيني لم يتغير، وإذا ذهبنا للمنامة سنذهب لنقول موقفنا هذا بوضوح".

وأضاف الصفدي "نحن مدعوون لحضور ورشة المنامة للاستماع"، موضحا "نحن ندرس قرار حضورنا للورشة أم لا".

وأكد الصفدي إن "حضرنا نذهب لنعبر عن نهجنا الدائم وإذا طرح شي لا نقبله سنقول لا صارخة، وإذا طرح شيء إيحابي سنتعامل معه وأي شيء يطرح عليه أن يكون ضمن حل الدولتين".