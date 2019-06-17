توزيع شقق مجانية في الإمارات... لكن بشرط

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وكانت دائرة التخطيط العمراني في أبوظبي قد نفت في وقت سابق، وجود مشروع باسم "ذا جيت" في الأنظمة العقارية التابعة لها، مؤكدة أنه لا يجوز التعامل عليه بيعاً أو شراء، بحسب موقع "مباشر".
© REUTERS / Emaar Properties
ولفتت الشركة إلى أن "جزئية عدم تسجيل المشروع حقيقة لا ننفيها، لكننا لم نقم بالبيع في المشروع، ولم نعلن عن البيع فيه، وإنما استغل مسوق عقاري "لوغو" الشركة، من إعلان لها في شهر رمضان الماضي، بهدف الترويج لمشروعات أخرى".
وأكدت شركة العقارات التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المسوق العقاري الذي استغل إعلان الشركة الترويجي، ووضعه على مشروع "ذا جيت" غير المسجل وغير المصرح للشركة بالبيع فيه بعد، مستخدماً في ذلك "لوغو" الشركة، والترويج له من خلال إحدى صفحات موقع انستغرام".
وأشارت الشركة على أنها "لم تصلها أي شكاوى من قبل متعاملين تضرروا من الشراء في مشروعاتها، سواء تلك التي طورتها أو تلك قيد التطوير".
وأكدت الشركة على أنها لم تقصد من إعلانها الترويجي التأثير السلبي في السوق العقارية، وإنما هو نوع من الإعلانات الترويجية الابتكارية التي تقوم بها الشركة كل فترة، بهدف الترويج بشكل مختلف لعقاراتها، وما دفعها لذلك هو التنافس الكبير بين المطورين العقاريين في السوق العقارية بالإمارات حاليا.
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