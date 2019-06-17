المتحدث النووي الإيراني: طهران ستتجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم المنخفض خلال 10 أيام

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الاثنين إن طهران ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام لكنه أضاف أنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال المتحدث بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي "رفعنا وتيرة التخصيب إلى أربعة أمثالها بل وزدنا على ذلك في الآونة الأخيرة حتى نتجاوز حد 300 كيلوجرام خلال عشرة أيام.

"لا يزال هناك وقت... إذا ما تحركت الدول الأوروبية".

كانت إيران قالت إنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية عام 2015 احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات عليها العام الماضي.

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