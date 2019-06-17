بالصور.. وفد قطري يزور أبوظبي

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أعلنت الدوحة أن وفدا قطريا شارك اليوم في اجتماع عربي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأكدت الخارجية القطرية في بيان أصدرته اليوم الاثنين أن وفدها برئاسة مندوب الدوحة الدائم لدى الجامعة العربية، إبراهيم السهلاوي، شارك في الاجتماع التنسيقي العربي تمهيدا لاجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي العربي-الصيني والدورة الـ16 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي-الصيني المقرر انطلاقهما غدا في أبوظبي. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماعات تبحث التعاون العربي-الصيني في جميع المجالات والتنسيق بينهما في مختلف القضايا والملفات التي تهم الجانبين.
وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها مع قطر، واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول أخرى، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وسبق أن شاركت قطر في أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الإمارات شهر فبراير الماضي.
المصدر: RT
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