دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع حافظة هاتف Galaxy Note10 Pro تؤكد بعض من مواصفات الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت اليوم تسريبات مصورة لحافظة هاتف Galaxy Note10 Pro المرتقب الإعلان الرسمي عنه خلال شهر أغسطس، والتي أكدت على بعض من مواصفات الهاتف التي تم تسريبها حتى الآن.

عاد هاتف Galaxy Note10 Pro في تسريبات جديدة اليوم، حيث نشرت مجموعة مصورة لحافظة الهاتف، التي تؤكد على أن الهاتف يأتي هذا العام دون مدخل السماعات 3.5مم في الجزء السفلي من الهاتف.

كما تأتي الحافظة بقطع IR في الجزء العلوي من الحافظة، بينما تأتي الجهة الخلفية للحافظة بقطع بتصميم رأسي لإعدادات الكاميرة الثلاثية، مع قطع أخر منفصل لفلاش الكاميرة الخلفية، مع مستشعرات أخرى يشار إلى أنها تعود لرصد معدل ضربات القلب وضغط الدم.

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وقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy Note10 Pro يأتي ببطارية مميزة بقدرة 4170 mAh، كما ينطلق بشاشة Dynamic AMOLED مميزة بحجم 6.8 إنش، بينما يأتي الإصدار الرئيسي Galaxy Note10 بحجم 6.4 إنش في الشاشة.

ايضاً من المقرر أن يضم Galaxy Note10 Pro سعة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، كما يأتي هذا الإصدار بكاميرة خلفية ثلاثية بينهم كاميرة telephoto وأخرى مميزة بعدسات واسعة الزوايا.

المصدر

هذا الموضوع حافظة هاتف Galaxy Note10 Pro تؤكد بعض من مواصفات الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.