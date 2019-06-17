قائد الأركان الجزائري: الحل في حوار يفضي لانتخابات في آجال مقبولة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله/الخليج 365 دعا الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري، الاثنين، إلى "حوار" من أجل إيجاد صيغ توافقية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسة "في آجال زمنية مقبولة".

جاء ذلك في كلمة لصالح أمام قيادات عسكرية خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب) ونقلت مضمونها وزارة الدفاع في بيان.

وقال قايد صالح: "إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا".

وأضاف: "إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها".

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